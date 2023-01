À la découverte du handpan, cet instrument zen "révélateur émotionnel"

Son handpan, Jess Lefebvre le décrit comme une petite soucoupe volante garnie d’alvéoles. C’est en tapotant ces "alvéoles" que la Bruxelloise produit des mélodies hypnotiques. "C’est vraiment un son qui vient vous chercher de l’intérieur, nous explique-t-elle dans le reportage audio ci-dessus. C’est un révélateur émotionnel".

Cet instrument, Jess en est tombée amoureuse. Au point d’avoir envie de le faire découvrir à d’autres. Dans le Hainaut, c’est à l’écurie des Colombiers à Tourpes (Leuze-en-Hainaut) qu’elle partage sa passion lors d’initiations. Des curieux poussent la porte pour la découverte. Certains stagiaires ont acquis un niveau plus avancé. "Ça s’apprend assez facilement et on crée des mélodies assez rapidement donc c’est motivant, nous confie Véronique Dethy, l’hôte des ateliers. Et on est complètement dans le moment présent lorsqu’on joue avec cet instrument".

Lâcher prise, c’est d’ailleurs le mot d’ordre de la professeure de handpan Jess Lefebvre. "Intuitivement, on peut se balader sur l’instrument, sans intellectualiser la chose." Pour permettre de tester l’instrument assez cher (comptez environ 1500€ pour en acheter un neuf), l’artiste organise d’autres ateliers à Tourpes et en région bruxelloise.