À la découverte du futur tram de Liège au Musée des transports en commun de Wallonie

Arrêt au Musée des Transports en commun de Wallonie pour Jean-Pol Hecq. Il reçoit Lara Feguenne, adjointe à la direction de cette institution, et Olivier Jortay, guide-animateur.

L’histoire des transports en commun est un formidable reflet de la société et, surtout, de la manière dont on a dû, de tout temps, régler le problème de la mobilité urbaine. Dans les campagnes, avant l’arrivée du chemin de fer et des tramways vicinaux, la diligence a très longtemps servi de lien unique entre les bourgs et les villes.

Mais en ville et dans les grosses conurbations industrielles, le besoin de pouvoir circuler commodément et à un coût abordable a commencé à devenir un vrai problème vers la fin du 19e siècle. Si les premiers trams urbains étaient tirés par des chevaux, l’électricité s’imposera rapidement comme la source d’énergie la plus efficace. Au début du 20e siècle, le tram électrique régnera en maître jusqu’à l’avènement de l’autobus dans les années 1950. Parfois, comme à Liège qui fut la ville d’Europe occidentale où ce curieux véhicule hybride connu son plus grand développement, le trolleybus fera de la résistance.