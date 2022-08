A la découverte du ciel et de sa voie lactée au SPARKOH! ce week-end

Situé à quelques kilomètres de Mons, le SPARKOH! existe depuis 20 ans et vulgarise auprès de petits et grands, mais particulièrement des plus jeunes, les sciences et technologies qui infusent notre quotidien. À travers des expositions interactives et des animations, l’espace tente d’éveiller la curiosité et propose des outils pour comprendre le monde dans sa complexité.

Ce week-end le lieu accueille un évènement tout particulier qui devrait séduire les amateurs d’astronomie ! Organisée en partenariat avec le cercle d’astronomie de l’Umons, "La nuit des étoiles" offre un programme riche en activités inédites : observations des astres, planétarium(s) et activités à vivre en famille. De quoi s’immerger tout entier dans l’univers et sa voie lactée !

Parmi les ateliers, les plus petits peuvent entreprendre un voyage sur la Lune, ou dans un planétarium gonflable, découvrir les constellations et les légendes qui les entourent. Leurs aînés, eux, auront l’occasion d’en apprendre plus sur les arc-en-ciels et les aurores boréales ou de découvrir les liens entre astronomie et astrologie.

Exceptionnellement, le samedi 6 août l’exposition sera ouverte jusqu’à 21h30. A l’occasion de cette nocturne, les inscrits pourront découvrir tout sur les trous noirs et leurs secrets lors d'une conférence et par la suite, participer à des observations et ateliers nocturnes.

Un village astro prend également place ce week-end. Assistés par le club d’astronomie, l’Olympus Mons, les visiteurs pourront réaliser des observations du ciel. Chaque après-midi, le club d’astronomie de l’UMons propose des observations diurnes et la découverte d’instruments d’astronomie.

De multiples raisons donc, de monter à bord de la fusée SPARKOH! pour un voyage intergalactique !

