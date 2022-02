A la découverte du chant des carillons wallons

Les Verviétois célèbrent cette année les 150 ans de la Barcarolle, devenue au fil du temps l’hymne de la ville et jouée au carillon. La mélodie composée de huit couplets et d’un refrain, résonne tous les jours aux quatre coins de Verviers. L’hymne a été créé en janvier 1872 par Corneil Gomzé, un militant démocrate et poète wallon.

"C’est une œuvre qui a un rythme particulier qui va avec le mouvement des rames du gondolier " Marie-Madeleine Crickboom – Carillonneuse verviétoise