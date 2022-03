A la découverte du castor en Belgique

On compte entre 600 et 1000 castors en Belgique. Ce petit nombre pourrait en surprendre plus d’un pourtant, c’est une réalité. Le petit rongeur avait complètement disparu au 19e siècle car il faisait l’objet d’une grande chasse. A cela s’ajoute le fait d’avoir énormément été consommé, généralement les vendredis, par des citoyens qui le prenaient pour un poisson… Réintroduit à partir des années 90 en Belgique, il recommence à se faire de plus en plus voir.

Cette réintroduction a été très utile à la biodiversité. Pour rappel, ses barrages, de plus de 100 mètres pour certains, luttent contre les inondations mais servent également d’habitat à d’autres animaux. C’est l’une des raisons pour laquelle il est interdit de les démolir.