A la découverte des œuvres d’art… disposées au milieu des logements sociaux

C’est le but principal de ce projet régional, baptisé le "101e pourcent" : amener de l’art auprès de populations plus précarisées et leur permettre aussi de devenir fiers de leurs quartiers. "Le nom vient du fait qu’un pourcent du budget annuel de rénovations des logements sociaux de la SLRB est consacré à développer ces œuvres d’art", explique Sarah Herssens du projet le 101e pourcent. "Chaque sculpture, chaque installation est d’ailleurs pensée et élaborée en commun par l’artiste qui rencontre des habitants des lieux. Cela permet d’impliquer les gens, qui sont fiers de se voir confier de l’art et qui, du coup, ont tendance aussi à un peu protéger l’œuvre des dégradations ou du vandalisme".

Un peu plus loin, nous rejoignons le groupe de visiteurs qui se dirige vers une autre œuvre d’art située un peu plus loin, près d’autres logements sociaux molenbeekois. La guide vient d’être interpellée par un habitant justement des lieux qui lui reprochait, en criant, que son quartier était laissé à l’abandon par des associations et des autorités. "Cela fait partie des visites guidées", sourit la guide.

"Si on ne veut pas être interpellée, on fait plutôt un dépliant et pas une visite guidée. Je peux comprendre que si ce monsieur attend de l’isolation dans son bâtiment et qu’on vient expliquer aujourd’hui qu’une partie des budgets a servi à mettre une œuvre d’art, il soit remonté. Mais on explique aussi le plus que cela apporte. D’ailleurs, ça me fait penser à cette phrase : c’est sans doute utopique, mais ce n’est pas pour ça qu’il ne faut pas le faire".

Ce que semble confirmer Madame Sali-Saïda en rentrant dans sa tour d’appartements. "Quand on regarde par la fenêtre et qu’on voit les couleurs de ces plaques au milieu des arbres, oui, ça fait plus sourire que si on avait seulement une grosse cour en béton en bas de chez nous, c’est vrai".

Ces balades ont encore lieu ce dimanche 9 octobre, ainsi que le week-end prochain à Bruxelles. Vous pourrez notamment y découvrir, une autre œuvre d’art installée en pleine rue à Laeken, le musée des réverbères. Les inscriptions se font auprès de la SLRB, la Société du Logement de la Région Bruxelloise. C’est gratuit.