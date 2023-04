A la découverte des sports méconnus dans « Destination Sport by Amélie»

La course d'orientation discipline sportive pratiquée partout dans le monde, mais encore peu connue en Belgique. C’est une discipline sportive qui consiste à valider des balises dans un milieu naturel en utilisant une carte et une boussole. Pour Amélie, l’expérience fut plus difficile que prévu, va-t-elle retrouver son chemin ?

Découvrez ici la vidéo sur la course d'orientation.