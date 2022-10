A la découverte des sorties discographiques de nos musiques du monde

Marjan Vahdat, née en 1973, est la sœur de la chanteuse iranienne Mahsa Vahdat. Toutes deux évoluent dans le milieu musical en défendant la liberté d’expression et en permettant de faire rayonner la musique ainsi que la poésie iranienne dans le monde entier.

Our Garden is Alone est le troisième album de Marjan Vahdat. Son ambiance est mélancolique et contemplative autour de thématiques et réflexions comme celle de l’exil. L’album a été pensé en s’inspirant de la musique et poésie traditionnelle de multiples régions d’Iran et les chansons ont été composées avec l’aide, entre autres, de Mahsa Vahdat.