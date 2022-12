A la découverte des sentiers oubliés de Wavre

Autre cas de figure rencontrée en chemin : ces sentiers qui traversent deux propriétés privées et dont on ne sait trop si on peut les emprunter. Bruno participe aux marches organisées par Jean Goosens depuis un an, il décrit un des chemins découverts ce 25 décembre : "il se faufile entre deux clôtures de deux mètres de haut. Sans être initié, on n’oserait pas le prendre, on ne devinerait même pas qu’il s’agit d’un vrai chemin. Pourtant, il existe."

Le guide a déjà partagé ses découvertes avec plus de deux cents Wavriens lors de douze balades. Ils en ont profité pour ramasser tous les déchets sur leur passage. Quelle que soit la nature du chemin emprunté.

