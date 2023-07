À la découverte des ruches et de la production du miel, ce nectar fleuri, dans la Vallée de la Molignée

Damien Babilon a commencé avec un cheptel de 20 ruches en 2013, il y a dix ans très exactement. En 2014, il est affilié au groupement Promiel, et au label "Perle du Terroir".

En 2015, il triple son cheptel soit à peu près 1.400.000 abeilles. C’est là qu’il commence à fabriquer du nougat. Après un incendie en 2016 qui a vu tout son matériel s’envoler en fumée, il a décidé de se lancer en 2017 dans l’aventure de manière professionnelle.

La fabrication des différents miels est un travail de longue haleine qui nécessite plusieurs milliers d’heures pour les abeilles et une intervention minutieuse de l’apiculteur à chaque étape de la récolte en prenant soin de ne pas perturber les colonies. Il s’agit là d’une véritable coopération entre l'homme et les insectes.

Ses 3 millions et demi d’abeilles butinent des fleurs de ronce, de bruyère, de pissenlit, de colza, de tilleul.... C’est pour ça qu’il y a les transhumances. Chaque année, il installe plusieurs ruchers de transhumance à travers toute la Belgique pour obtenir une plus large palette de miels à proposer. La transhumance est de plus en plus courante dans l'apiculture moderne. Ses abeilles butinent les plus belles fleurs du pays et récoltent le nectar et le pollen.