A la découverte des musiques traditionnelles d’Océanie, du corroboree à la musique maori

Hélène Van Loo nous fait traverser le globe, à la découverte des musiques traditionnelles de l’Océanie.

Les Aborigènes d’Australie ont une musique essentiellement vocale. Le chant est à la base de la culture, puisque les songlines, les "pistes chantées" permettent de suivre dans le "Temps du rêve" l’itinéraire des ancêtres qui, dans les mythes de création, se sont eux-mêmes transformés en éléments du paysage.

Dans le nord de L’Australie, on évoque ainsi le Rêve de la Pluie, avec d’étonnants chants ioulés effectués par les femmes pour accompagner les chants de bienvenue. On interprète aussi, pour le simple plaisir de se retrouver ensemble, ou bien pour des cérémonies funéraires, le "corroboree", que certains ont appelé l’Opéra aborigène, puisque l’on y mêle chant, danses et paroles. Les instruments sont rares, cliquettes de bois entrechoquées et surtout didjeridoo, qui a fait une irruption inattendue dans le paysage sonore mondial.

Le didjeridoo est cette branche d’eucalyptus évidée par les termites, qui sert à la fois de trompe et d’altérateur de voix, permettant une impressionnante gamme de couleurs sonores grâce à diverses techniques de coups de langue, d’émissions d’harmoniques, d’imitations des cris des animaux du bush australien, combinées avec la pratique du son continu.

Le didjeridoo est maintenant joué dans de nombreux contextes, y compris le rock, comme avec le groupe Yothu Yindi qui associe musiciens euroaustraliens et aborigènes, guitares électriques et didgeridoo.