À la découverte des métiers oubliés ou peu connus en Wallonie et à Bruxelles

Du côté de Rebecq, Saverio Mangione est horloger. Proche de la retraite, il enseigne depuis quelque temps ce savoir si particulier à Gaspard Falys.

Le jeune homme de 22 ans, diplômé à la sortie du Covid, apprend sous le regard de son aîné. " Comme je débute, il y a toujours des choses à apprendre. Et comme dans tout métier, on apprend tout au long de sa vie, donc c’est important d’avoir un feed-back sur notre travail, sur ce qu’on fait, sur nos méthodes. Et ça, c’est important d’avoir ce retour d’un horloger plus expérimenté qui peut me guider."