A la découverte des métiers du livre : dans les écoles, des rencontres "auteurs en classe"

Il n’y a pas d’âge pour la culture, c’est pourquoi ces échanges ont lieu dans tous les réseaux, jusqu’à l’enseignement supérieur ! En 2021, il y a eu 851 rencontres organisées et Joëlle va avoir la chance de participer en immersion à l’une d’entre elles avec Mathilde Brosset.

Pour cette illustratrice, chaque rencontre est unique puisqu’elle se construit en fonction des demandes du professeur et de ses élèves. Au programme aujourd’hui, faire découvrir tous les métiers et les étapes qui se cachent derrière un livre avec comme exemple un des derniers albums de l’illustratrice intitulé "Me fais pas rire !". Mathilde Brosset pointe l’importance de ces évènements :

Transmettre la culture c’est évidemment quelque chose que je trouve nécessaire. Les artistes proposent aux enfants un regard sur le monde, sur la société et ce regard leur permet de développer un esprit critique par la suite.

Les élèves sont concentrés et posent leurs questions avant de passer à la partie pratique : l’atelier collage. Le but ? Découvrir comment Mathilde créée et met en forme ses idées de dessins et montrer à l’ensemble de la classe les différents éléments d’une armure de chevalier.