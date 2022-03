À la découverte des menhirs de Wéris

Qui a dit que tous les menhirs et les dolmens se trouvaient en Bretagne ? Il est temps de remettre le mégalithe au centre du village et de prendre la direction de Wéris.

Sur le plateau compris entre les vallées de l’Ourthe et de l’Aisne se situe la plus importante concentration de mégalithes du pays. Historiens et archéologues étudient sans relâche ces vestiges qui conservent toujours leur part d’inexpliqué.

Vous vous sentez l’âme d’un Indiana Jones ? Il ne tient qu’à vous de relever le défi et d’entreprendre une visite guidée et commentée. Une manière unique de conjuguer une balade dans la nature et dans l’histoire. On prend le pari qu’après cette découverte, votre esprit vagabondera souvent du côté de Wéris et de ses mystères.