À la découverte des herbes folles de nos trottoirs

Herbe à robert : Appelée aussi géranium sauvage, cette petite plante forme de jolis couvre-sol avec ses feuilles vertes qui virent parfois au pourpre et ses fleurs d’un rose vif qui fleurissent d’avril à septembre. L’herbe à Robert affectionne les sols riches en éléments nutritifs, les pieds de vieux murs et murets et les bords des chemins, des haies et les bois. Le nom " Robert " serait une déformation de ruber, (rouge), et se réfère à sa teinte pourpre. Tiges, feuilles et fleurs sont astringentes et utilisées contre la dysenterie et les hémorragies.