A la découverte des épices de la cuisine indienne

Les deux grains de base sont la coriandre et le cumin. On peut les utiliser en poudre, mais Aline Gérard préfère les faire griller dans un beurre clarifié, pour plus de goût.

La coriandre est essentielle dans les plats de curry et dans les pickles, très appréciés en cuisine indienne, ce vinaigre où macèrent oignons, betteraves ou autres légumes.

Le cumin a des notes plus fumées et terreuses. Avec la coriandre fraîche, il a tout son intérêt dans le yaourt, utilisé pour rafraîchir un plat un peu épicé. Il ajoute cette petite note plus profonde.

Les grains de moutarde existent en blanc, jaune ou noir. En cuisine indienne, on choisit les grains noirs, mais si cela vous paraît trop fort, les jaunes sont parfaits aussi. Chez nous, pour nos moutardes, ce sont surtout les blanches qui sont utilisées.

La cardamome existe en brun ou vert. Elle est très parfumée, et peut servir aussi dans les desserts, le pain, les lassis ou yaourts à boire, les currys…

La cannelle et le clou de girofle donnent des notes intéressantes, à utiliser avec parcimonie.