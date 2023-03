A la découverte des Barrino Bros, 3 frères et un ami, pour un son qui préfigure la musique funk des années 70

Dans les années 80, les collectionneurs britanniques et les amateurs de northern soul ont redécouvert les enregistrements de Dave Hamilton ainsi que le label TCB, réédité au Royaume-Uni par Kent et Ace Records. Parmi ces rééditions, les Barrino Brothers, groupe de soul formé à High Point, en Caroline du Nord, à la fin des années 60. Le groupe était composé de Nathaniel, Perry et Julius Barrino et Robert Roseboro. Les Barrino Brothers enregistrent pour la première fois pour Dave Hamilton sur son label TCB vers 1969. Un single passé totalement inaperçu. A l’époque, le disque ne s’est vendu que localement aux USA, mais l’intérêt tardif des fans de funk pour ''Just A Mistake'' (la face A d’origine) a fait grimper les prix pour un exemplaire intact.

Ace Records, dans son souci du détail lors de rééditions, a reproduit l’étiquette d’origine, et placé finalement le titre ''The Bad Things (You Said To Me)'' en face A. Déjà publié sous la forme d’un 45 tours chez Kent et réédité, comme Dave Hamilton l’avait prévu à l’origine.