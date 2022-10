A la découverte de la voiture la plus étroite du monde.

Cette voiture possède plusieurs particularités qui en font un modèle unique en son genre. D'abord, elle est très étroite, affichant un mètre de largeur et pas un centimètre de plus. Elle représente une solution de mobilité idéale en zones urbaines congestionnées. En plus de se faufiler dans les embouteillages, elle est aussi parfaite pour se garer presque n'importe où. Il est par exemple possible de ranger trois CT-1 sur une place de parking classique.

Elle se déplace à une vitesse maximale de 90 km/h.

Au-delà de 45 km/h, son train avant s'élargit et elle gagne 40 cm en largeur pour plus de stabilité.

City Transformer annonce une autonomie comprise entre 120 et 180 km pour sa mini citadine et environ une demi-heure pour recharger à 80% sa batterie. La CT-1 peut accueillir deux personnes au maximum, sachant que le siège arrière peut aussi être rabattu et ainsi offrir un (petit) espace de rangement.

Cette voiture s'adresse aussi bien aux jeunes urbains qu'aux flottes d'autopartage. Même si sa production ne devrait pas débuter avant 2024, elle est d'ores et déjà disponible en précommande moyennant un acompte de 150 euros.