À la découverte de la 'van life' : trucs et astuces pour un premier voyage

"Ma première fois, c’était en Bretagne. Après deux jours, on ne sait plus où on est, où on a dormi la veille. On a du mal à se repérer car notre corps n’est pas habitué à ce détachement du temps et de la géographie, d’avoir toute cette liberté-là. C’est un peu comme de la méditation, être en pleine conscience, profiter de chaque moment. Le petit café au lever du soleil dans la nature, la petite promenade, tout cela prend une autre dimension. Cela me permet de me reconnecter à moi-même et aux autres, et à la nature. Je suis né au Congo, j’ai beaucoup vécu ces sensations avec mes parents, quand nous partions en véhicule tout-terrain sans attaches, et je le retrouve avec le van" témoigne Olivier Verbeke.