À la découverte de la richesse du métier de libraire : rencontre avec Catherine Mangez

En passant la porte de cette librairie indépendante, on peut directement découvrir l’immensité du choix qui s’offre aux clients. Les onze membres de l’équipe ont rédigé à la main et avec passion des petites notes pour aider ceux qui seraient indécis.

Mais être libraire, ce n’est pas que lire et conseiller les clients. Ainsi, Catherine Mangez témoigne :

Ce qui m’a fort surprise quand je suis devenue libraire, c’est à quel point on rentre dans l’intimité des gens. Quand on leur conseille un livre, quand on les écoute… En fait la partie lecture se fait en dehors de la librairie, à la maison. Il y a certes la partie conseil mais ce n’est pas la plus grosse partie du métier, il y a la partie réception, sélection, rangement des livres…