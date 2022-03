A la découverte de la "old-time music", la première musique blanche américaine

Hélène Van Loo vous emmène au sud-est des Etats Unis, à la découverte de la première musique blanche américaine. Une musique des petites communautés de fermiers, puis de mineurs, une musique rurale entrée dans les mœurs au début du vingtième siècle sous le nom de Hillbilly Music et puis sous le nom "old-time music".

La musique old-time est donc ce terme qui désigne la première musique blanche américaine, née dans le Sud-Est, et reflet des traditions des communautés d’origine européenne (anglo-irlandaise, slaves, scandinaves, italiennes) enrichies du contact avec les esclaves et les anciens esclaves.

Ce sont des émigrants écossais et irlandais qui, dès la fin du XVIIIe siècle, colonisent la région qui comprenait la partie appalachienne des états de Caroline du Nord, Virginie, Tennessee, Kentucky et Virginie occidentale. Ces émigrants avaient amené avec eux leur très riche culture musicale.

Dans les années 1920, avec l’avènement des industries discographiques, deux phénomènes musicaux vont se développer simultanément : la "race music" et la "country music". En 1925, Ralph Peer enregistre pour le label Okeh des musiciens d’old-time qui se définissaient eux-mêmes comme étant une bande de "hillbillies", littéralement les "petits gars des montagnes" et que l’on peut traduire de manière péjorative par "péquenots".

Cette fameuse bande de “hillbillies” jouaient la musique des simples gens des montagnes du Sud. Les firmes discographiques entament là un processus d’industrialisation de la musique blanche américaine dont le développement fera petit à petit disparaître le terme de old time et hillbilly au profit de l’appellation "country music".

Le genre old time puise ses origines dans les traditions populaires européennes et africaines,- et dans le son du violon et du banjo, d’où sont nés les airs, les danses et les chansons qui nourriront la musique américaine moderne sous toutes ses formes.

Un rythme rapide et une accentuation des contretemps. Les rythmes complexes du violon qui s’entremêlent avec ceux du banjo.

Le violon qui a été amené dans le maigre bagage des émigrants écossais et irlandais et qui porte avec lui le répertoire traditionnel.

Le banjo quant à lui, qui arrive probablement vers 1850. Ce qui est certain, c’est que cet instrument d’origine africaine facile à construire et s’adaptant très bien à la musique locale est devenu rapidement un élément indispensable de cette musique.