A la découverte de la musique tzigane et du verbunkos, la musique de recrutement des hussards hongrois

Hélène Van Loo poursuit son exploration des musiques traditionnelles hongroises, en s’intéressant plus précisément à la musique tzigane. Les Tziganes qui ont un rôle déterminant dans la vie musicale magyare…

En 1715, les Habsbourg créent une armée pour laquelle on enrôle, en Hongrie, essentiellement grâce à la musique. En effet, dans les villages, les hussards se réunissaient sur la place et dansaient le verbunkos (danse de recrutement) sur un accompagnement joué par des musiciens tziganes.

Les soldats en visite exécutaient donc une série de danses, des plus dignes aux plus exubérantes. La musique étant de plus en plus rapide et brillante.

Le but était d’attirer les jeunes, les amener à danser et à trinquer. Dès qu’ils étaient appâtés, on leur serrait la main, on les coiffait d’un chapeau de hussard et ils étaient enrôlés.

Le verbunkos est une danse chantée, ponctuée de cris, qui fut très populaire à ses débuts. Elle s’est, par la suite, civilisée et on en a esthétisé le pas. Une première phase (lassu) est lente, marchée. Elle est suivie d’une phase vive avec des bonds des danseurs (friss).

Le verbunkos est ensuite entré dans les palais. Il fait alors partie du répertoire hongrois romantique, c’est d’ailleurs la musique type du romantisme national. De telle sorte qu’on en composera beaucoup. Et le style devient une musique savante jouée par des Tziganes, à la base du répertoire qui crée la polémique sur les musiques tziganes de Hongrie et l’opposition entre divers points de vue. Notamment ceux de Franz Liszt et Bela Bartok. Le premier voyant dans ces musiques le répertoire type des Tziganes, le second insistant sur le fait qu’il s’agit d’une musique nationale hongroise…

L’air de verbunkos le plus célèbre est probablement la chanson "Rákóczi" qui a ensuite évolué pour devenir la marche de "Rákóczi" présenté dans des compositions de Berlioz et Liszt.