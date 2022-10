A la découverte de la kora, un instrument traditionnel d’Afrique de l’Ouest

Ce dimanche 9 octobre prochain, à la Ferme de la Petite Cense, la soprano Céline Scheen, le guitariste Karim Baggili et le koriste Mamadou Dramé clôtureront le Festival Musiq3 Brabant wallon avec leur concert intitulé Kora Baroque. La rencontre de deux univers musicaux, la musique traditionnelle africaine et la musique baroque, à l’occasion de laquelle nous vous proposons d’en apprendre plus sur l’histoire de la kora.

La kora, appelée la harpe africaine, est un instrument originaire de l’Afrique de l’ouest. Les cordes sont tendues sur un manche et une demi-calebasse, un fruit de la famille de cucurbitacées, qui est cultivé en Afrique, notamment au Mali. Et cette demi-calebasse est recouverte d’une peau de vache traitée. Le musicien en joue avec les doigts des deux côtés du chevalet.

Il existe de nombreuses légendes et histoires autour de la naissance de la kora, légendes qui diffèrent selon le pays d’Afrique de l’Ouest qui revendique la paternité de l’instrument. Ce qui est certain, c’est que l’instrument est intimement lié aux griots, ces musiciens professionnels mandingues, ces porteurs et raconteurs d’histoire, dont la tâche est de réciter en musique les histoires et légendes entourant grandes familles régnantes d’Afrique occidentale, tels les troubadours européens. La kora se transmet de père en fils.

Son utilisation s’est fortement développée depuis le Mali, et c’est sans doute pour cela que la légende malienne entourant la genèse de la kora est la plus connue. Selon cette légende malienne, la première kora appartenait à une femme-génie vivant dans les grottes de Missirikoro au Mali. Le général de guerre Tiramaghan Traoré, ému et séduit par la sonorité de l’instrument, décide alors de dérober l’instrument, avec l’aide de ses compagnons de chasse Waly Kelendjan et Djelimaly Oulé Diabaté. Une fois l’instrument subtilisé, Traoré le confia à Djelimaly Oulé Diabaté, qui était le griot de la communauté. Ce dernier le confia par la suite à son fils, qui lui-même confiera la kora à son fils. C’est ainsi que la tradition veut que la kora se confie de père en fils, de griot en griot.

Le koriste Mamadou Dramé, qui était l’invité du plateau du Journal du Festival Musiq3 Brabant wallon de TVCom, est lui-même griot et a hérité de la kora de son père.

Vous avez envie de découvrir les sonorités particulières de cet instrument et de vivre l’expérience de sa rencontre avec le répertoire baroque ? Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 9 octobre à 18h à la Ferme de la Petite Cense pour le concert de clôture du Festival Musiq3 Brabant wallon.