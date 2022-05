Les Belges brassent comme ils respirent. Partons en province de Hainaut, à la découverte de la brasserie St-Feuillien.

Au début, vers l’an 1125, sur le paisible territoire du Roeulx, on bâtit une abbaye dans laquelle l’un des moines se passionne pour la bière. L’activité perdure jusqu’à la Révolution française et reprend ensuite, fin 19e, sous l’impulsion d’une femme, Stéphanie Friart. Riche idée, quelques générations plus tard, la brasserie St-Feuillien reste une entreprise familiale indépendante et performante. "Alors On Sort ?" vous en parle évidemment parce qu’on peut la visiter sans modération dans la jolie ville de Le Roeulx.