A la découverte de la Bourgogne viticole

La géologie de la région est tellement compliquée qu’il y a 84 appellations en Bourgogne.

Elles comprennent elles-mêmes 1247 ‘climats’. Ces micro-parcelles, ou ‘climats’comme on les appelle en Bourgogne, sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO et sont représentatives, depuis le Moyen Âge, pour leurs caractéristiques géologiques, hydrométriques et leur exposition particulière.

Ces climats portent parfois de drôles de noms, comme Derrière chez Edouard, Les cercueils ou encore Les famines.