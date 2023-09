A la découverte de l’origine et de l’histoire des "Glee clubs"

Si l’on vous dit "Glee Club", que répondez-vous ? Une série américaine ? Un groupe musical ? Un chant populaire ? Céline Scheen nous explique l’origine et l’histoire des Glee clubs, qui remontent bien plus loin que l’on peut l’imaginer.

Y’a de la joie !

D’après le dictionnaire d’étymologie, le sens premier du mot "glee", c’est joie, allégresse, divertissement, gaîté. Le terme vient du vieil anglais gliu, gliw, gleow. Il peut avoir aussi le sens de plaisanterie, jeu, sport, musique ou encore moquerie.

En musique, un "glee" est un chant populaire ou traditionnel typiquement anglais. Il est harmonisé pour plusieurs voix égales ou mixtes et est chanté le plus souvent a cappella par des voix solistes. A l’origine, ces chants populaires étaient chantés exclusivement par des hommes, qu’on appelait des "gleemen". La voix la plus aiguë était alors tenue par un enfant ou un contre-ténor.

Ainsi, l’origine de ces "glee clubs" se trouve vers le milieu du XVIIe siècle, en Angleterre. Si on voit apparaître le terme "glee club" vers 1650, cette forme musicale a surtout prospéré de 1760 à 1830.

A cette époque, les glees étaient des chansons légères et joyeuses, et si au départ elles sont chantées a cappella, on y ajoute petit à petit des instruments. Les femmes entrent également petit à petit dans les glee clubs. On y chantait une succession de courts morceaux mélodiques contrastés, sur des textes de styles très variés : poétiques, sentimentaux, philosophiques, humoristiques… Des poèmes romantiques et mélancoliques, qui côtoyaient sans rougir les chansons à boire et les pièces satiriques.

On trouve plusieurs récits qui décrivent la taverne ou le salon, et la pièce adjacente, fréquentés l’après-midi par des chanteurs et des violistes, où se tenaient ces "petits concerts entre amis".

Des tavernes aux universités

C’est le compositeur John Playford qui sera le premier à utiliser ce terme "glee club" en 1667 dans le traité "the musical Compagnion". Il sera ensuite repris par Purcell, Blow ou Arne. Et ce ne sont pas les seuls compositeurs que cette forme de musique vocale va inspirer, et ce jusqu’au 19e siècle : Samuel Webbe, Thomas Attwood, John Wall Callcott (qui en compose plus de 100 "glees"), ou encore William Horsley.

A la fin du 19e siècle, les Glees Club apparaissent dans différentes universités, britanniques mais également américaines. Une "exportation" du genre qui donnera ainsi naissance) de nombreux "chœurs" et groupes de musique universitaires.

A l’heure actuelle, le terme Glee club signifie bien plus que des groupes musicaux chantant ensemble, il incarne surtout un état d’esprit. La puissance de la musique pour rassembler les gens et inspirer l’expression artistique.

Ils sont désormais de vrais incubateurs de talents.