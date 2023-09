À la découverte de l’Aérodrome de Namur : Vol, aventure et plaisir en Famille

L’aérodrome de Namur offre une expérience aérienne exceptionnelle pour les passionnés d’aviation de tous âges, et son atmosphère conviviale et familiale en fait un lieu de choix pour les aventures aériennes et les loisirs. Que vous souhaitiez vous envoler dans les cieux ou simplement profiter de la vue depuis la terrasse en savourant un repas délicieux, cet endroit offre quelque chose pour tout le monde. Alors, préparez-vous à prendre de l’altitude et à créer des souvenirs inoubliables à l’aérodrome de Namur.