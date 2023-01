À la découverte de Janine, une boulangerie-brasserie hors du commun

Janine c’est le nom de la boulangerie-brasserie de Maxime et Bertrand. Quand les deux frères se sont reconvertis pour créer cet endroit où l’on est au fût et au pétrin pour créer des produits de qualité, généreux et à partager, ils ont tout de suite pensé à leur grand-mère. Les grands repas de famille ont inspiré les créateurs de ce lieu où rien ne se perd. En Belgique, le pain représente 20% du gaspillage alimentaire, ce qui est énorme ! Le but était donc de gaspiller le moins possible, de se rapprocher au plus du zéro déchet. La production se calibre en fonction de la demande afin de jeter le moins possible. Et chez Janine on essaye de coller au plus près de l’adage "tout se transforme" car la bière intègre des restes de pain et le pain est fabriqué à partir de drèches de bière. Deux produits rassembleurs autour desquels tout le monde aime se retrouver.

Janine c’est une boulangerie qui brasse et une brasserie qui boulange. C’est aussi une aventure qui se vit en famille et où tous les protagonistes sont en reconversion professionnelle.

Début 2022, Janine était une entreprise naissante qui mais dynamique et qui semblait rencontrer une clientèle enthousiaste. Un an plus tard, nous avons pris des nouvelles de Janine et de ses créateurs.