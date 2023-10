A la découverte de Detroit et de la Motown, label phare de la soul et du R’n’B

Destination Detroit dans le Michigan, ville ultra-industrielle des USA, capitale de l’automobile, à tel point qu’on la surnomme Motor Town et en abrégé, ça donne Motown et là, ça va tout de suite mieux !

En 1959, le jeune Berry Gordy décide de fonder un studio. Il transforme sa maison qui servait de boutique photo et son garage en studio d’enregistrement et il accroche un panneau sur sa façade qui dit " Hitsville, USA ". La ville des tubes est née ! En 7 ans à peine, le label Motown va occuper 7 maisons adjacentes supplémentaires sur le West Grand Boulevard de Detroit et devenir un des labels les plus influents de la musique afro-américaine. Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Temptations, the Supremes, Smokey Robinson ou Michael Jackson ne sont que quelques-uns des monuments signés par Berry Gordy.