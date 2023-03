À la découverte de ces restaurants wallons et bruxellois récompensés aux prix 2023 du guide Michelin

Une étoile verte est une récompense du Guide Michelin qui met en avant les établissements qui jouent un "rôle modèle en matière de gastronomie écoresponsable". Autrement dit, l’importance est donnée sur les produits locaux, sur la gestion des déchets ou la durabilité écologique de tout l’établissement.

Grégoire Gillard s’est d’ailleurs félicité "lui et ses producteurs", au micro de BX1, suite à cette double étoile. Chez Barge, on voit le menu comme une "photo de la saison dans laquelle on est" et qui "met en avant un produit et son producteur", détaille le chef.

Il n’est pas le seul à obtenir cette étoile verte. En province de Luxembourg, le restaurant "La Grappe d’Or" à côté d’Arlon, peut aussi afficher cette distinction. Le duo formé par Clément et Monia Petitjean baigne dans le terroir :"En province de Luxembourg, on trouve tous nos légumes en réseau local, on trouve les fromages, on trouve les viandes, on trouve tout en fait chez nous ! C’est bien."

Mais, on ne se limite pas qu’à l’assiette ! Ce qui a aidé pour cette étoile verte, c’est le mode de fonctionnement énergétique du bâtiment équipé de panneaux photovoltaïques ainsi que la gestion des déchets alimentaires ou emballages. La Grappe d’Or, établie à Torgny durant 13 ans, a déménagé en juin 2022 pour s’installer à côté d’Arlon. Après un prix pour son design au Gault & Millau à l’automne, voici donc une nouvelle récompense post-déménagement.