A la découverte d'un ascenseur sans portes, le Paternoster de la gare du Midi

Connaissez-vous le Paternoster ? C'est un ascenseur pas très rapide, mais qui compense cette faiblesse parce qu'il fonctionne en continu. Il faut y grimper ou en descendre en mouvement puisqu'il ne s'arrête pas aux étages. Et il n'y a pas de porte.

Inventé fin du 19ème siècle en Angleterre, l'engin a surtout été populaire en Allemagne et en Europe de l'Est. L'un des tout derniers modèles en Belgique qui fonctionne encore se trouve dans un bâtiment de la SNCB à la gare du Midi à Bruxelles. Découvrez-le en images ou en son dans les reportages ci-dessous.