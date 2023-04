A la Côte d’Azur, des idées pour les jardins du futur

Alors qu’une grande tendance du moment pour l’aménagement des jardins est la réduction du temps d’entretien par l’intensification du recours au minéral pour des pavages et surfaces de gravier, les plantes conservent une place importante dans les créations du festival. A Menton, dans leur jardin " Peu importe aux butineurs ", Quentin Aubry et Zeger Delenberg, venus de Rotterdam, vont plus loin. En opposant un espace aux teintes chaudes et un parterre aux teintes pastel, tous deux densément plantés, ils émettent une critique : les jardiniers ne consacrent-ils pas trop de temps à confronter leurs opinions en termes de couleurs, alors qu’il faut agir pour sauvegarder la biodiversité ? Des nichoirs à insectes s’élèvent dans leur jardin.