À la conquête de la tech : "Girls just wanna have science"

La parité, dans son entreprise, Jenny Ambukiyenyi l’applique totalement : "On est 50-50, c’est parfait, donc on a vraiment une représentation féminine et masculine. On a aussi besoin d’hommes, il ne faut pas oublier aussi. Donc c’est aussi quelque chose qui influence un petit peu aussi, je pense, au sein de l’entreprise. Une spirale positive au niveau des débouchés."

Celles qui étaient ados dans les années 80 et les jeunes amatrices de vintage ont sûrement en tête les paroles en anglais du tube planétaire de Cindy Lauper "Girls just wanna have fun" :

"… I come home, in the mornin' light

My mother says, "When you gonna live your life right?"

Oh momma dear, we're not the fortunate ones

And girls, they wanna have fun

Oh girls just wanna have fun"

Et si on changeait un mot dans le refrain ?