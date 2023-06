A la biennale du design de Londres, collaborer pour répondre aux défis de notre époque

"Les algorithmes sont capables d'être créatifs (...) A leur manière, ils nous montrent et explorent de nouvelles idées et c'est assez incroyable qu'une machine puisse faire cela", se réjouit Aidan Meller, concepteur d'Ai-Da.

Alors que les progrès récents de l'IA ont soulevé une vague d'inquiétudes, de la part de ses créateurs même, il faut avoir conscience des répercussions potentielles, prévient-il toutefois.

"Nous avons besoin de responsabilité (...) Nous voulons sauver le monde, nous voulons le positif. Mais il y a du négatif, donc nous devons y penser, ralentir les choses pour y réfléchir", ajoute-t-il.

Loin de ses considérations scientifiques et éthiques, le projet développé par la Fondation BRDA en Pologne nous rappelle que l'invasion russe secoue l'Ukraine depuis plus d'un an.

La fondation, qui œuvre pour des logements plus durables et accessibles, a lancé un programme éco-solidaire pour récupérer des fenêtres jetées après des rénovations de bâtiments ou de maisons en Pologne, et les transporter en Ukraine où elles servent à reconstruire des logements touchés par des bombardements.

"Les fenêtres sont la première chose qui disparaissent lorsqu'il y a une frappe aérienne", et avant la guerre, l'Ukraine les importait quasi exclusivement de Russie et du Bélarus, explique Zofia Jaworowska, commissaire du projet, devant un lot de fenêtres récoltées au Royaume-Uni et qui rejoindront bientôt l'Ukraine.

"Et c'est aussi l'occasion de parler du potentiel de la réutilisation des matériaux dans l'architecture, comment cela peut être une réponse dans des situations de crise", ajoute-t-elle.