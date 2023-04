À la Belle Époque, comment la presse et la police font naître les meurtres "à la une"

La presse transforme certains enquêteurs et magistrats en stars de papier.

La violence se lit comme un feuilleton au quotidien avec ses héros et ses vilains. Ces crimes publiés excitent la foule. Les journaux s’emparent de ses histoires sordides pour vendre du papier… Et donc de la publicité. Certains journaux de province dénoncent les articles sanglants de la presse parisienne et questionnent : cette presse ne donne-t-elle pas des idées aux personnes plus fragiles ? Le journal La Charente publie même un article où est écrit que "ces journalistes inoculent à leurs lecteurs des goûts dépravés que ceux-ci chercheront à assouvir."

Sur un plan plus vaste, des débats surgissent comme celui de la motivation à commettre un crime : pauvreté, exclusion sociale… La presse aussi questionne et alimente le débat jeunesse et criminalité avec des thèmes tels que : "Pas d’âge pour commettre un crime " ou encore "Comment des jeunes basculent-ils dans le crime ?". On questionne aussi le sort du criminel : "Est-ce que le bagne est efficace ? Et la guillotine ? Faut-il des tribunaux spéciaux pour les enfants et adolescents ?"

Pierre Piazza : "Relais des préoccupations majeures de l’époque, des éditos titrent sur l’insécurité, sur le 'comment rendre la police plus efficace', sur l’inactivité de la jeunesse qui, par désinvolture, serait tentée de tuer pour se procurer de l’argent. Aujourd’hui en France on a 1000 homicides par an. Cela semble beaucoup plus quand on lit la presse de l’époque. D’après les manchettes des journaux, nul n’est à l’abri d’une mort violente. La Belle Epoque est une société violente avec des enjeux sociétaux et politiques que le crime suscite."

