A la Balsamine : "Pouvoir", invente ta propre histoire

Initialement, ils sont trois comédiens à s’activer dans l’ombre pour mettre en lumière une marionnette, mais ce n’est qu’une fois les codes du genre cassés que la pièce démarre. Les marionnettistes deviennent personnages et les situations, aussi absurdes que drôles, découlent non pas d’un double, mais d’un triple jeu ! Aux contraintes techniques (donner vie à un objet) s’ajoutent celles imposées par la marionnette qui veut son indépendance et se rebelle. Pour les accompagner sur scène : une table et quelques accessoires. Il n’en faut pas plus pour que l’imagination prenne le relais ; le champ des possibles s’ouvre sur une succession d’univers envoûtants.