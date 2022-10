À l'Université de Liège, un nouveau statut pour les "étudiants engagés"

Il y a un investissement terrible de travail pour énormément de gens.

L’intérêt dans ce statut est "déjà la reconnaissance", explique Florence Govers, présidente entrante du festival musical Unifestival. "C’est vrai que quand on dit qu’on a été membre d’un comité étudiant, n’importe lequel, il peut y avoir un haussement de sourcil qui dirait que ça consiste peut-être juste à boire des bières alors qu’il y a un investissement terrible de travail pour énormément de gens. La plupart du temps, je dois compter sur la sympathie de mes professeurs, mais le jour où je me retrouverai face à un professeur qui me dit que j’aurai 0, le fait d’être protégé et reconnu, ça va sûrement améliorer la situation".