À l’Université, combien de femmes devront encore souffrir et être réduites au silence ?

De nombreuses recherches existent au sujet du harcèlement sexuel à l’université. Nous savons qu’il s'agit d’un lieu imprégné de relations de pouvoir et que les abus de pouvoir y restent nombreux. Alors pourquoi ce fait est-il continuellement nié ? Sans changement des structures, le problème persistera.

Or, il existe des moyens évidents d'y parvenir : créer une structure plus horizontale entre les membres du personnel, avec moins de précarité et beaucoup plus de contrôles et d'équilibre ; créer une structure plus transparente au niveau des procédures et de la communication lors du traitement des affaires de harcèlement, plus particulièrement vis-à-vis des victimes et survivantes de tels actes.

Rappelons-le, l'argument de la "vie privée", souvent entendu ces derniers jours, est censé protéger les victimes, pas les auteur·es. Taire les noms des victimes privées est un droit, mais faut-il pour autant taire le nom des auteur·es quand les faits sont avérés ? Ne faut-il pas demander des comptes voire sanctionner ceux et celles qui savaient ce qui se passait, qui n’avaient pas à craindre de représailles et qui n’ont pourtant rien dit ?

Pourquoi a-t-il fallu que 23 femmes soient abîmées pour que les autorités universitaires soient prêtes à renvoyer un professeur masculin ?

Nous pensons que les universités doivent instaurer des politiques de tolérance zéro pour toutes les formes de harcèlement, tout comme elles le font déjà pour les manquements à l'intégrité académique. Avoir des relations sexuelles avec un·e étudiant·e ou une doctorant·e et utiliser la menace et la contrainte pour y parvenir, dans un rapport de force profondément inégal, est bien plus dommageable que de ne pas citer une référence. Il s’agit d’un manquement grave, tant moral que professionnel, à l’intégrité académique.