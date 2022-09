A l’ULiège, la fac de droit exige 45 crédits dès cette année aux "redoublants" de 1ère année

Les étudiants qui doublent leur première année en faculté de Droit à l’ULiège sont en rage. Dans la foulée de leur rentrée, leur doyen leur a annoncé une très mauvaise nouvelle. Ceux d’entre eux qui ont obtenu moins de 45 crédits ne pourront pas prendre de cours en 2ème bachelier. Cette mesure ne devait pourtant concerner que les nouveaux inscrits, pas eux. La fac en a décidé autrement.

Sarah (prénom d’emprunt) est étudiante en Droit. Après trois sessions d’examen, elle empoche une quarantaine de crédits sur 60. Pas assez pour avoir cette 1ère année derrière elle. Qu’importe, cette année, c’est du tout cuit : elle suivra ses cours de première (20 crédits) et complétera avec 30 ou 40 crédits de 2ème bachelier, histoire d’avancer dans son cursus. Rien de plus normal, cela lui est autorisé par le décret paysage en vigueur.

Si on avait su en avril, cela aurait changé nos stratégies

Sauf que la faculté de Droit de Liège a décidé "d’avancer" cette mesure. "Les étudiant.e.s comment moi qui ont entre 30 et 45 crédits ont été réunis et on nous a annoncé que nous ne pourrons pas prendre de cours en 2ème année", nous explique-t-elle la mort dans l’âme. "C’est vache", continue-t-elle, "car nous avions tous entrepris nos secondes sessions sans être au courant. Si on avait su en avril, cela aurait changé nos stratégies. Et maintenant je me retrouve avec très peu de cours aux premier et deuxième quadris, je vais devoir trouver de quoi m’occuper cette année…"

Les jurys sont souverains

La nouvelle a en effet de quoi frustrer. Selon le nouveau décret paysage, seuls les nouveaux inscrits ainsi que les élèves passant d’un bloc à l’autre (bachelier à master) sont/seront concernés par ce serrage de vis. Mais la faculté a fait valoir l’article 100 du décret. Ainsi, comme le rappelle le Doyen de la faculté de Droit, Yves-Henri Leleu, les jurys de professeurs (attachés à chaque faculté) sont souverains et ont pouvoir d’appliquer le décret aux étudiants de première année qui viennent de redoubler.

Contraindre à ne pas charger la barque

Le but de cette décision, dont le doyen est conscient de la sévérité : éviter que ces étudiants ne validant que 30 à 40 crédits ne chargent trop leur barque en se focalisant sur les cours de 2ème année. "Nous constatons en effet que cela a de graves conséquences, souvent ces étudiants ne valident ensuite qu’une infime partie de leur programme annuel. En deux ans, ils ne valident pas une partie substantielle du bloc 1", détaille Yves-Henri Leleu.

Notre volonté est que l’étudiant.e ait les bases au moment où elles sont données

Le doyen de la faculté de Droit rappelle que leur objectif est et reste la réussite des étudiants : "Notre volonté est que l’étudiant.e ait les bases au moment où elles sont données. Ces bases sont données dans des blocs structurés et cohérents. Notre ambition est qu’en ayant bien approfondi les matières de leurs blocs 1, même contraints, les étudiant.e.s qui sortent de l’université seront mieux formés et plus rapidement".

La faculté conseille à ces étudiants de profiter du temps disponible pour approfondir les matières où ils sentent en difficulté ou prendre des cours de langues.

Quoi qu’il en soit, cette décision de la faculté de Droit a de quoi étonner, vu son caractère singulier et propre à l’Université de Liège. Ce qui n’est pas sans faire planer un vent de jalousie dans les rangs des "redoublants" envers les étudiants d’autres facultés, d’autres unifs.