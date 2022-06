A l’ULiège, des tests en soufflerie pour améliorer l’aérodynamisme des sportifs

Face à une soufflerie qui projette un vent à 28 km/h, Roger Habsch, sprinteur sur 100 m et 200 m en chaise roulante, cherche une position efficace et la plus aérodynamique possible. "Je pense qu’au niveau où on se situe, les dixièmes, les centièmes peuvent vraiment jouer sur la performance", estime le champion, doublement médaillé en bronze à Tokyo l’an dernier.

L’objectif du dispositif, qui se trouve à l’Université de Liège, est d’estimer l’effort fourni par le sportif pour lutter contre le vent, et donc de le réduire en maximisant l’aérodynamisme, notamment grâce à un matériel adapté. "Avec un casque plus profilé, l’écoulement va décrocher plus loin, avec une traînée aérodynamique plus faible, explique Thomas Andrianne, directeur de la soufflerie aérodynamique de l’ULg. On ne peut pas avoir un casque parfaitement profilé qui fasse 2 m de long, car Roger [Habsch] est en mouvement sur son vélo, donc il y a aussi un compromis à avoir par rapport à ça."