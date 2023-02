"À l'Ouest, rien de nouveau" d'Edward Berger sacré meilleur film aux Bafta 2023

L'Irlande est particulièrement à l'honneur cette année: un quart des 24 nominations dans les catégories d'acteurs reviennent à des Irlandais grâce aux "Banshees" de Martin McDonagh (quatre acteurs irlandais nommés), mais aussi avec "Mes rendez-vous avec Leo" et "Aftersun", nommés dans la catégorie meilleur acteur avec respectivement les Irlandais Daryl McCormack et Paul Mescal.

Le long-métrage "Everything Everywhere all at once" est également nommé dans dix catégories dont celle du meilleur film et la meilleure réalisation. La Malaisienne Michelle Yeoh, déjà récompensée d'un Golden Globe, apparaît dans la catégorie meilleure actrice pour son interprétation dans ce film d'une propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles.

Au total cette année, 45 films ont été nommés dans une ou plusieurs catégories, en légère baisse par rapport à l'année dernière (48).

Dans la catégorie de la meilleure réalisation, Gina Prince-Bythewood, 53 ans, est la seule femme nommée pour "The Woman King", une épopée sur les guerrières d'un royaume ouest-africain au XIXe siècle.Elle est opposée à Edward Berger ("A l'Ouest, rien de nouveau"), Martin McDonagh ("Les Banshees d'Inisherin"), Park Chan-wook ("Decision to Leave"), Daniel Kwan et Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All At Once") et Todd Field ("Tar").