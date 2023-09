A l’origine du nom des Cranberries, un jeu de mots

Pour rappel, les cranberries ce sont des petites baies rouges, un peu acide et parait-il une source de fibres, antioxydant et bénéfique à la santé bucco-dentaire. On en fait des jus de fruits souvent. Mais revenons à notre chronique rock et pour comprendre, je vous amène en 1990 en Irlande.

Deux frères : Noel et Mike Hogan jouent de la musique avec deux autres copains. Leur idée : faire des musiques parodiques avec des paroles humoristiques. Un truc drôle et léger en quelque sorte, mais ça ne fonctionne pas, pas assez drôle, leur humour est quelque peu absurde. La seule blague qu’il leur reste de cette époque, c’est justement leur nom. A la base, le groupe s’appelait : “The Cranberry Saw Us”, ce qui signifie : “La cranberry nous a vus”. C’est en fait un jeu de mots, si on le dit vite ça fait “The Cranberry Sauce”, ou la “Sauce aux cranberries” en bon français. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Un des membres fondateurs quitte le groupe, trouvant qu’il “manquait d’ambition”. Ce qui n’était pas faux et qui a mis un coup de taser aux membres restant, qui décident de changer de direction et d’intégrer celle qui fera la différence et ramènera un peu de sérieux : la chanteuse Dolores O’Riordan.