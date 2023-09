A l'opposé de la "fast fashion", les choix radicaux d'une créatrice anglaise pour la planète.

Pour la collection qu’elle a présentée à la Fashion Week de Londres, Phoebe English n’a pas acheté un centimètre de tissu ou utilisé un seul bouton en plastique. Elle a travaillé avec une obsession : ne pas nuire à la planète.

La mode est l’un des secteurs les plus polluants. Selon des estimations de la Banque mondiale, elle est responsable de jusqu’à 10% des émissions de gaz à effet de serre. Avec la "fast fashion", on achète pour quelques euros et on jette : des déchets qui se retrouvent souvent dans des décharges sauvages dans les pays du Sud.

Phoebe English, âgée de 37 ans, a bien tout cela en tête. "On produit trop et trop vite, d’une manière tout à fait inutile. On doit vraiment y réfléchir : est-ce qu’on peut continuer comme ça, connaissant les limites de la planète ?"