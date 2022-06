A l’ONU, la Turquie obtient une nouvelle appellation officielle, "Türkiye" pour ne plus être confondue avec une dinde

Le changement est immédiat : depuis le 1er juin, la Turquie ne se fait plus appeler officiellement que "Türkiye" dans toutes les langues à l'ONU. En anglais "Turkey" était trop connoté. Le mot signifie également "dinde" en anglais et permettait toute une série de détournements de langage et donnait lieu à trop d’images cocasses sur les moteurs de recherche.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan tenait à en finir avec cette appellation et en avait fait la demande aux organisations internationales.

Mardi, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a publié sur son compte Twitter sa photo en train de signer la lettre officielle demandant à l’ONU de ne plus employer que le mot "Türkiye", ce que l’organisation a officiellement acté ce vendredi.