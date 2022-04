"A l’ombre des filles" et "La revanche des crevettes pailletées", deux films à regarder cette semaine

Dans ce deuxième film du réalisateur Etienne Comar, Luc est un chanteur lyrique de grande renommée. Alors qu’il passe par une période assez complexe de sa vie, il décide de changer de cap et de donner cours de chant à des femmes en milieu carcéral. Malgré la difficulté du cadre et le style de musique pas forcément accessible à tous qu’il enseigne, le professeur va réussir à trouver le point de rencontre entre lui et ces femmes dans son enseignement.