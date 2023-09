A l'offensive contre la Chine, Biden reconnaît deux territoires du Pacifique

Joe Biden, qui veut affirmer la présence américaine face à la Chine dans le Pacifique, a annoncé lundi qu'il reconnaissait officiellement comme "Etats souverains et indépendants" deux territoires du Pacifique, les îles Cook et Niue (Nioué).

Le président américain, qui reçoit lundi à la Maison Blanche de nombreux dirigeants d'îles du Pacifique, a rappelé dans un communiqué que les îles Cook avaient "une longue histoire de coopération" avec les Etats-Unis, et estimé que Niue (Nioué), ce petit territoire aussi appelé "le rocher de Polynésie", jouait "un rôle important et constructif" dans le Pacifique, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique.

Niue, minuscule Etat autonome, peuplé de seulement 1.700 habitants et en libre association avec la Nouvelle-Zélande, vient de lancer une initiative originale afin de protéger son écosystème : offrir de parrainer, pour 140€, la protection d'un km2 du Pacifique.

Concernant les îles Cook, Joe Biden a rappelé dans son communiqué que les Etats-Unis y avaient construit des pistes d'aéroport. La reconnaissance officielle de cet archipel doit permettre en particulier de mieux lutter contre la pêche illégale, et aussi contre le changement climatique, deux préoccupations communes à de nombreux micro-Etats du Pacifique. Le président américain organise lundi et mardi le deuxième "Sommet des Etats-Unis et du Forum des îles du Pacifique", quasiment un an jour pour jour après la première édition, qui avait aussi eu lieu à Washington. "Il est évident que la Chine joue un certain rôle dans tout cela, il est évident que ses ambitions et son influence dans cette région sont une raison pour nous de poursuivre notre offensive stratégique", a déclaré une haute responsable de la Maison Blanche.