A l’occasion du "Goth Metal Day", Type O Negative dévoile un clip généré par l’IA

Le regretté Peter Steele a écrit cette chanson en hommage à Dimebag Darrell, et elle apparaît sur ce qui allait être le dernier album de Type O, Dead Again, en 2007. On peut d’ailleurs voir Dimebag dans la nouvelle vidéo, aux côtés des nombreux grans noms du rock que Steele mentionne dans les paroles de la chanson : "Bonham à la batterie, Entwistle à la basse, en tant que croque-morts invités / Bon Scott au chant, Rhoads juste pour le plaisir, Hendrix à la guitare / Lennon s’assoit avec son ami George, mais où est Morrison ? "

"Une vidéo d’intelligence artificielle pour un groupe artificiellement intelligent", a fait remarquer Johnny Kenny, de Type O Negative, en respectant l’autodérision et le sarcasme caractéristiques du groupe.

Corinne Larre, de Twisted Hooves Studio, a réalisé ce clip à l’aide d’une combinaison de logiciels d’IA, l’un créant les images et l’autre les transformant en une séquence vidéo. Selon Corinne Larre, des milliers de rendus ont été nécessaires pour obtenir les résultats du clip final.

" Les paroles laissaient le champ libre à beaucoup d’expérimentations, ce qui a donné cet univers à la fois étrange et kitsch, qui, je l’espère, rend hommage au groupe. Le vrai défi a été l’intégration d’artistes de légende dans l’imagerie. Il est difficile d’expliquer à l’I.A. les petits détails qui les rendent uniques en tant qu’êtres humains. Au final, des centaines, voire des milliers d’itérations ont dû être réalisées pour cette vidéo ! "

Corinne Larre poursuit : "En tant qu’artiste, je pense qu’il faut rester humble lorsqu’on utilise l’intelligence artificielle, car le sujet a, à juste titre, suscité un débat éthique dans le monde de la création. Selon moi, ces créations ne doivent pas être considérées comme des œuvres artistiques à part entière, mais comme les prémices d’une technologie qui va révolutionner la création audiovisuelle dans les années à venir."

Nuclear Blast Records a récemment réédité Dead Again en vinyle, CD et cassette pour souligner le 15e anniversaire de l’album.

Ci-dessous, vous pouvez regarder la vidéo générée par l’IA pour "Halloween in Heaven" de Type O Negative :