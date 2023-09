À l’occasion des 33 ans des Snuls, La Trois vous propose de tenter de remporter de nombreux lots

Les Snuls fêtent leurs 33 ans ! À la base ce projet était une presque blague de potes et 33 ans plus tard, certaines de leurs séquences sont restées cultes, avec leur irrévérence et leur autodérision. À cette occasion, La Trois vous propose de tenter de remporter de nombreux lots.

Pour leur fête d’anniversaire, Les Snuls sortent un livre, un vinyle ainsi que tous leurs titres sur les plateformes de streaming. En plus de ces sorties, Guillermo Guiz et Gilles Dal les mettent à l’honneur dans un documentaire inédit, "De toute façon dans 20 minutes, tu auras tout oublié".

Pour cet anniversaire, La Trois met les petits plats dans les grands et vous propose 4 concours. Ci-dessous, vous avez la possibilité de tenter de remporter deux places pour voir le documentaire de Guillermo Guiz et Gilles Dal "De toute façon dans 20 minutes, tu auras tout oublié" à Bruxelles le 12 octobre 2023, un exemplaire dédicacé du livre collector, un exemplaire du vinyle ou deux entrées pour la Grande Soirée "Snuls 33 ans" à la Bourse de Bruxelles ce 12 octobre. Lors de cette soirée, vous découvrir une toute nouvelle bière spécialement brassée pour les 33 ans des Snuls. Depuis le rooftop de la Bourse vous aurez une vue imprenable sur Bruxelles ainsi que sur la fresque géante des Snuls. Et pour animer cette soirée exceptionnelle, Diane Marois vous proposera un DJ set endiablé.

Un de ces lots vous intéresse ? Ne tardez plus et tenter votre chance !