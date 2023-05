A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, l’entreprise namuroise "L’Atelier" présente ses initiatives vertes

Maelyssa Flament, chargée de communication de l’entreprise L’Atelier, explique : "Pour l’arrosage de nos espaces verts, nous disposons de 4 citernes pouvant contenir chacune jusqu’à 15.000 litres d’eau de pluie. Nous pratiquons le fauchage tardif sur plusieurs zones de notre site : nous ne fauchons qu’une seule fois par an et en fin de saison, cela permet aux plantes de croître et de fleurir." Cette approche permet aux plantes de se développer et de fleurir, favorisant ainsi une grande diversité d’insectes butineurs. Pour accueillir ces insectes, Flavio, responsable de la section "Parcs et Jardins", a travaillé avec d’autres collaborateurs pour fabriquer et installer quatre hôtels à insectes et six nichoirs, confectionnés principalement à partir de matériaux recyclés.