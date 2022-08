A l’Institut du monde arabe, le monde arabe fait sa révolution sexuelle

Kubra Khademi, plasticienne et dessinatrice afghane, a été forcée de quitter précipitamment son pays d’origine en 2015, après une performance coup-de-poing dans une rue de Kaboul. Elle l’arpente pendant huit minutes dans une armure de métal qu’elle a fabriquée elle-même et qui accentue démesurément sa poitrine, son ventre et ses fesses. Les réactions des passants, majoritairement des hommes, sont d’une violence inouïe et la contraignent à se cacher pendant plusieurs jours. Elle finira par trouver exil en région parisienne.

L’exposition "Habibi, les révolutions de l’amour" rend hommage à l’esprit de lutte et de résilience du 27 septembre 2022 au 19 février 2023 à l’Institut du monde arabe.

Toutes les informations sur l'exposition sont à retrouver sur le site de l'Institut du monde arabe.